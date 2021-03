I Negramaro pionieri dei concerti in live streaming in Italia. E’stato un successo il primo evento italiano denominato Primo Contatto, trasmesso in diretta sulla piattaforma Live Now da la “Lanterna Rome”.

Dato il grande successo del primo vero grande show dei Negramaro in live streaming, ci sarà la possibilità di rivederlo on demand su LIVENow fino al 26 marzo.

La capacità di guardare avanti ed essere sempre al passo con i tempi è stata sempre tra le prerogative della band che ha potuto così offrire uno spettacolo musicale degno di nota in un contesto particolare dove gran parte del paese è in “zona rossa”.

Danilo Tasco

Certo, la mancanza del live, del palco, del pubblico si è fatta sentire. Ma i tempi e l’emergenza Covid-19 impongono, per il momento, misure diverse e innovative come in questo caso.

Con la speranza comune che possa tornare tutto alla normalità e vivere quel “contatto” dal vivo con la musica.

Andrea Mariano “Andro”

Il “Contatto” è stato alla base dell’evento dove la band ha suonato e cantato gli ultimi successi contenuti nell’omonimo album. Non sono mancati i brani di successo che costellano la ventennale carriera della band.

Seppur virtuale, Giuliano Sangiorgi & co sono tornati a cantare e ballare, toccando le corde delle emozioni in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo. Un contatto con le emozioni e con tanta energia positiva, come quella che sono riusciti a sprigionare i Negramaro.

Al fianco di Sangiorgi anche gli altri componenti della band: Emanuele Spedicato (chitarra), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, tastiera, sintetizzatore) e Andrea De Rocco (campionatore).

Una serata indimenticabile per tutti gli appassionati di musica. Un evento che, sicuramente, rimarrà nella storia. In attesa di tornare quanto prima nei Palasport e negli stadi.