Sanremo: “Glicine” di Noemi è la più riconoscibile

“Glicine” di Noemi è il brano più riconoscibile tra quelli in gara al Festival di Sanremo 2021.

A stabilirlo è la classifica di Musify, piattaforma di quiz musicali, che ha registrato oltre 10mila utenti e 30mila partite a due giorni di lancio degli inediti della 71esima edizione.

Nei 10 secondi di ascolto messi a disposizione l’utente ha la facoltà di scegliere tra 4 risposte, e la canzone di Noemi è in cima in quanto riconosciuta nel 75,1% dei casi, seguita da “Cuore amaro” di Gaia (73,8%) e “Dieci” di Annalisa (72,6%).

Quella invece più velocemente indovinata è “Zitti e buoni” dei Måneskin dopo 1,9 secondi di media. Fanalino di coda i Coma_Cose: il loro “Fiamme negli occhi” registra appena il 38.4%.

Tra le Nuove Proposte “vince” Elena Faggi con “Che ne so” col 59.2%. Tra le regioni che hanno maggiormente giocato al quiz c’è la Campania, seguita da Lombardia, Lazio e Sicilia. Il 58% dei giocatori sono uomini, il 42% donne.

Musify è la nuova piattaforma di marketing che crea fan engagement, fa crescere il traffico streaming degli artisti e spinge gli eventi live, mettendo in connessione musicisti, etichette, radio ma anche organizzatori di festival, di live e blogger, con il proprio pubblico grazie all’elemento della gamification. Gratuito per i giocatori, Musify utilizza un modello freemium che permetterà ai creatori dei giochi di poter pagare in base alle funzionalità e al numero di playlist importate, a partire da € 10,00 al mese. Classifica Big (con percentuale di volte in cui è stata indovinata)