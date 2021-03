Motorola Moto G100: arriva il nuovo top di gamma

E’ passato parecchio tempo da quando abbiamo sentito parlare di un nuovo smartphone flagship da parte di Motorola, che dopo il lancio dei buoni medio-gamma della serie Moto G si è ritirata un po’ in disparte, complice la saturazione del mercato da parte dei grandi nomi orientali del mondo smartphone.

Ora, però, i fan di vecchia data del produttore (acquisito nel frattempo da Lenovo, che l’ha trasformato nella propria divisione mobile) possono tornare a gioire: sono appena stati svelati i dettagli su Motorola Moto G100, dispositivo di alta fascia che condensa in sé tutta l’esperienza raggiunta dal brand in questi ultimi anni.

Motorola Moto G100 è uno smartphone particolarmente votato alla multimedialità, essendo dotato di un display 6.7 pollici FHD+ con frequenza di refresh da 90 Hz e un ampio rapporto schermo (21:9). A ciò si aggiunge la compatibilità con la tecnologia HDR10, ormai un fattore chiave per la visione di contenuti video di qualità elevata.

Non delude il processore integrato, uno Snapdragon 870 compatibile con 5g e supportato da 8 GB RAM e 128 GB di spazio interno disponibile. Quello che però sarà il vero cavallo di battaglia del device è il comparto fotografico, studiato per distinguersi da buona parte della concorrenza.

Scopriamo, infatti, un sensore principale da circa 64 MP che si accompagna a un obiettivo ultrawide a 16 MP, unito a un sensore per le macro e una modalità Time of Flight (TOF) che consente di analizzare istantaneamente la distanza tra il dispositivo e il soggetto fotografato. Arricchisce tutto ciò la modalità Audio Zoom, che durante le riprese video permette di valorizzare l’audio proveniente da alcuni punti chiave dello shooting, modellando il filmato in maniera ancora più personale.

L’ultima fatica della sussidiaria di Lenovo, il nuovo Motorola Moto G100, è già disponibile anche in Italia: chi ha già sperimentato con successo la serie G non mancherà di testare anche questo nuovissimo terminale.