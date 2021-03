Milan-Napoli 0-1, rossoneri ko e Inter scappa verso scudetto

Il Milan viene sconfitto in casa dal Napoli per 1-0 e l’Inter scappa verso lo scudetto. I rossoneri vanno k.o. nel posticipo della 27esima giornata. Il big match viene deciso dal gol di Politano, che al 49′ va a segno con un diagonale ‘sporco’ di destro dopo una rapida ripartenza dei partenopei. Il Milan reagisce e spreca più di un’occasione: Leao, in particolare, ha a disposizione un pallone d’oro a metà ripresa ma davanti ad Ospina non trova il tempo per la battuta. Nel finale i rossoneri reclamano un rigore per un contatto tra Bakayoko e Theo Hernandez, che va a terra sull’intervento dell’avversario: il contatto lieve c’è, per l’arbitro Pasqua non c’è penalty nemmeno dopo il controllo al Var. La sconfitta tiene fermo il Milan a 56 punti e il gap dall’Inter, capolista a 65 punti dopo il successo per 2-1 sul campo del Torino, sale a 9 lunghezze. Il Napoli, a quota 50, è in piena corsa per un posto Champions.