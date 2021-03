Migranti, Alarm Phone: “Barca con 16 bimbi in pericolo, panico a bordo”

Una barca con 30 persone a bordo, di cui 16 bambini, è in pericolo nella zona Sar maltese. A denunciarlo è Alarm Phone, che su Twitter scrive: “Abbiamo informato tutte le autorità con la posizione Gps, ma Malta non risponde al telefono e l’Italia non si assume la responsabilità. La barca perde e le persone sono in preda al panico. Non lasciarli annegare”.