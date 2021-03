Michele Taverna, Soluzione Amazon: il Bestseller su come lanciare un business di successo con Amazon FBA

Milano, 05.03.2021 – Secondo i dati ISTAT, sono ben 33 i miliardi di euro che nel corso del 2020 hanno impattato negativamente sul commercio al dettaglio in Italia a seguito all’emergenza COVID-19. Un numero questo frutto non solo del lavoro a distanza che ha favorito in maniera incrementale il commercio elettronico ma anche dell’esplosione delle vendite nella più grande piattaforma e-commerce del mondo: Amazon.

Per tutti coloro che hanno sempre desiderato lanciare un business di successo in questo portale e non hanno mai capito come fare, esce oggi il libro di Michele Taverna “SOLUZIONE AMAZON. Guida Pratica Dalla A Alla Z Per Creare Un Business Di Successo Su Amazon Seguendo 5 Semplici Passi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori i segreti dei migliori venditori di Amazon così da partire con il piede giusto, lanciando un business da casa, in modo facile e veloce, anche con poco capitale.

“Il libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande relative alla vendita di prodotti fisici su Amazon. È in assoluto il vademecum italiano per quanto concerne questa tipologia di business” afferma Michele Taverna, autore del libro “Nel mio manuale ho definito i 5 passi fondamentali del mio metodo condividendo strategie pratiche da applicare sin da subito. Ho trattato nel dettaglio i luoghi comuni e i falsi miti che aleggiano sulla vendita su Amazon. Ho parlato dei segreti dei migliori venditori del mondo e di come facciano a generare vendite incredibili grazie a questa piattaforma. Ho infine inserito casi studio e altri bonus per i lettori. Insomma, penso proprio d’aver creato un libro ricco di tanto valore”.

Come dimostra la storia personale dell’autore, il 90% del successo in qualsiasi business deriva dal proprio mindset e solo il restante 10% dalla tecnica da mettere in pratica. Per questo motivo l’autore ha voluto creare un vero e proprio piano d’azione che consentirà al lettore di partire subito con il piede giusto. Il libro di Taverna infatti, è prima di tutto un manuale estremamente pratico e di facile comprensione. Un testo quindi che prende per mano il lettore e lo porta alla scoperta delle incredibili opportunità di Amazon.

“L’autore è conosciuto in Italia come un vero e proprio punto di riferimento in questo settore. I risultati eccezionali che ha raggiunto sono la prova che con Amazon tutto è possibile, anche partendo da zero” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo è un manuale rivolto sia agli imprenditori che hanno prodotti fisici da vendere, sia a chi non sa nulla di questo business e vuol saperne di più, sia a coloro che già vendono su Amazon e vogliono ottimizzare il proprio business. Su una cosa siamo tutti d’accordo: Amazon è il futuro del commercio online e avere una guida come questa tra le mani può davvero fare la differenza nel lungo periodo”.

“Il curriculum di Giacomo Bruno parla da sé. È una persona incredibile e quando ho deciso di scrivere un libro non ho avuto dubbi su chi affidarmi” conclude l’autore. “Come imprenditore sono abituato a scegliere sempre il meglio quando mi cimento in qualsiasi progetto. La Bruno Editore rappresenta il meglio nel panorama editoriale italiano. Consiglio a chiunque voglia scrivere e pubblicare un libro di rivolgersi solo a professionisti come Giacomo e il suo team”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3qLrESL



Michele Taverna, meglio conosciuto come Mitch, è un marketer italiano e considerato uno dei maggiori esperti in campo e-commerce in Italia. Venditore Bestseller su Amazon con record europei alle spalle e stratega del marketing finalizzato alla vendita di prodotti fisici online. È il consulente per aziende più ricercato da imprenditori e liberi professionisti che vogliono massimizzare le vendite e digitalizzare il processo di vendita. Formatore e speaker ha calcato i più prestigiosi palchi italiani. È un esperto di copywriting finalizzato alla vendita, di online marketing e fondatore del Metodo Evolution, con il quale sono stati generati milioni di euro da lui e dai suoi studenti.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it



