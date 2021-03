“Meghan potrebbe non tornare mai più in Gb” dopo intervista

“Meghan Markle potrebbe non tornare mai più in Gran Bretagna dopo aver fatto arrabbiare la famiglia reale” con l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey insieme al marito Harry. Lo scrive The Sun, citando “fonti ben informate, le quali temono che lei e il principe Harry abbiano bruciato i ponti” con la famiglia reale. Il tabloid ha già coniato il termine Megxile, una sorta di crasi fra Meghan ed esilio.

“Qualsiasi cosa la famiglia reale si aspettasse dall’intervista, è stato peggio”. Così, con understatement tipicamente britannico, il Times riassume lo choc provocato nel Regno Unito dall’intervista “bomba” di Harry e Meghan. Sui media non si parla d’altro, senza tralasciare nulla di quanto detto.

I tabloid non sono molto teneri con di duchi di Sussex e qualcuno ha scelto di sottolineare la differenza con il resto dei reali. “La regina: dovere e famiglia ci uniscono -si legge in uno dei titoli del Daily Express – questo è servizio pubblico, Harry e Meghan. NON una chiacchierata egoista in Tv con Oprah”. Il Daily Mirror ha sottolineato “l’immensa tristezza” del principe Carlo e William di fronte all’intervista di Harry e Meghan.