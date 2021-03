Maxi rissa a Fiumicino, 19enne accoltellato

Rissa a Fiumicino, ferito un ragazzo di soli 19 anni. Una ventina di giovani si sono dati appuntamento, sembra via social, in via Gismondi nel Comune in provincia di Roma per partecipare alla lite. Un 19enne è stato accoltellato e trasportato al Grassi di Ostia. All’arrivo della polizia tutti i partecipanti alla rissa erano già scappati.