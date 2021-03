Massimo Ciaglia, Come Creare Una Startup Di Successo?”: il Bestseller su come lanciare una startup

Milano, 12.03.2021 – Secondo il report trimestrale del MISE, Unioncamere e InfoCamere, il numero di startup ufficialmente iscritte si assesta stabilmente sopra quota 10.000 in Italia. Un numero questo che denota una forte spinta da parte dell’imprenditoria italiana in tema di innovazione tecnologica.

Per tutti quegli imprenditori che hanno sempre desiderato lanciare una propria startup ma non hanno mai fatto il secondo passo per paura di fallire, esce oggi il libro di Massimo Ciaglia “COME CREARE UNA STARTUP DI SUCCESSO? Teoria, Strumenti e Mindset Per Portare La Tua Startup A Scalare” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di pianificare il lancio della propria startup senza errori, così da portarla al successo in 7 semplici passi.

“Il libro è una vera e propria guida pratica in grado di rispondere a tutte le domande che uno startupper, un imprenditore, un business manager o uno studente curioso di questo ecosistema si pone quando affronta questa tematica” afferma Massimo Ciaglia, autore del libro “Nel manuale affronto quindi argomenti cruciali per chi inizia questa esperienza per la prima volta, ma poi scendo nel dettaglio con tematiche più complesse, adatte sia a professionisti e sia a chi ha già maturato esperienze a riguardo”.

Secondo Ciaglia, molte startup commettono errori che hanno quasi sempre un minimo denominatore comune: la mancanza di metodo. È quindi fondamentale avere sottomano un preciso modello da seguire, ossia una vera e propria mappa operativa che consenta allo startupper di minimizzare i rischi e di massimizzare l’efficienza operativa. Solo in questo modo il lettore avrà finalmente chiaro il processo su come trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale, andando a creare un prodotto capace di soddisfare davvero il bisogno del mercato.

“Massimo Ciaglia è una vera e propria eccellenza italiana in tema di startup. Questo suo ultimo lavoro non fa altro che portare un ulteriore contributo a questo mondo così affascinante e pieno di opportunità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “I numeri parlano chiaro. Se è vero che in Italia si respira una crescente aria di innovazione, è altrettanto vero che purtroppo solo pochi riescono a portare alla luce il proprio progetto e a renderlo profittevole. Grazie alle indicazioni fornite dall’autore nel suo libro, uno startupper ha oggi finalmente tra le mani una vera e propria mappa da seguire”.

“Ho deciso di pubblicare con Giacomo Bruno in quanto è uno straordinario professionista e i risultati che da sempre lo accompagnano ne sono la dimostrazione” conclude l’autore. “Grazie alla collaborazione dello staff Bruno Editore ho potuto finalmente pubblicare questo libro che so già mi porterà a raggiungere grandi risultati”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: http://amzn.to/3eeNb2y



Massimo Ciaglia è uno startup coach e mentor, innovatore, business angel ed imprenditore seriale. Vanta un track record di successo con numerose startup in ambito ICT e digital. A soli 27 anni la sua prima exit in USA. Oggi è CEO di Grownnectia, società di advisory che supporta le startup nelle loro strategie di scale-up e di fundraising e le corporate nelle attività legate all’open innovation. È autore del framework strategico The Startup Canvas e dell’omonimo libro disponibile su Amazon “The startup canvas. Il metodo per trasformare un’idea in un successo sicuro”. È co-founder di Poleecy, la prima startup insurtech di micro-assicurazioni basata su blockchain ed è tra i fondatori di Fondazione Homo Ex Machina, organizzazione tecnofilantropica nata per la salvaguardia e il benessere dell’umanità accelerata da idee e tecnologie digitali. https://www.grownnectia.com



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la Bruno Editore, la casa editrice fondata da lui e da Viviana Grunert, Direttrice del magazine Vivi a Fiori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it