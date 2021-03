Marco Sciarretta: la Musica è la mia compagna di viaggio

Marco Sciarretta è un cantautore milanese che per la musica ha indirizzato e declinato ogni scelta, consapevole di quale fosse la rotta da seguire per essere felice. Per trent’anni ha gestito diversi locali, dove si faceva musica, collaborato con moltissimi musicisti, scritto per sé e per altri, sognando la “sua Atlantide”. Tra Nisida e Atlantide è il suo primo album, che raccoglie dodici brani che sono racconti. Marco con una bella scrittura e una voce degna di nota, ci accompagna in questo viaggio alla ricerca della nostra “Atlantide”, qualunque essa sia. Una musica che viaggia trasversalmente nel tempo e non conosce la fretta, ma con la dovuta “lentezza”, racconta pagine di vita. Oggi incontriamo Marco che ci racconta il suo viaggio: “Ero innamorato del cantautorato italiano e Edoardo Bennato con la sua chitarra mi faceva sognare. Nisida, isoletta del meraviglioso Golfo di Napoli, è diventata, idealmente il porto dal quale partire verso il “mare magnum” della musica. Atlantide, meravigliosa canzone di Francesco De Gregori, rappresenta per me la meta alla quale tendere”.

A un certo punto hai lasciato la “tua Nisida” per tracciare un’altra rotta. Dove sei approdato?

A un certo punto ho deciso di lasciare tutto, con la voglia di rimettermi in gioco. Sono partito alla ricerca della mia Atlantide, dove potermi dedicare alla musica. Sono approdato a Tenerife, dove vivo ormai da quattro anni; quest’isola mi ha dato le risposte che cercavo: dieci mesi all’anno di bel tempo e di locali dove la musica dal vivo può essere protagonista. Tenerife è la “mia” Atlantide dove ho gettato l’ancora e fatto la mia casa. Qui la musica, che è compagna di vita, posso viverla appieno e in una dimensione che mi fa stare bene. Mi piacerebbe, non appena sarà possibile portare un po’ di questa luce isolana anche in Italia che è sempre nel mio cuore e che fa parte di me, profondamente. Spero di poter suonare dal vivo anche lì, perché il bello del viaggio sta proprio nella condivisione, nel partire e nel ritrovare la strada di casa.

Cantautore per scelta o destino?

Per soddisfazione personale e per necessità. E’ il mio modo di comunicare, l’unico che mi appartiene. Sono una persona discreta, alla quale non piace invadere lo spazio altrui e amo la riservatezza. Con le mie canzoni posso dialogare rispettando la mia natura, condividendo emozioni senza imbarazzo. La mia musica, è espressione allo stato puro di ciò che sono, senza trucchi o finzioni. E’ la mia “madre lingua”, quella con la quale posso parlare senza dizionario. Se dovessi riavvolgere la pellicola, per determinare da quando sia così, non riuscirei a datarne l’inizio perché è proprio parte di me e gliene sono grato.

Marco, come nascono le tue canzoni?

Le mie canzoni non sono mai connotate con un periodo storico per viaggiare liberamente nel tempo. Nascono in modo istintivo e per primo arrivano sempre le parole e un atmosfera e solo in seguito lavoro alla musica. Un racconto per essere compreso, deve poter arrivare a chi ascolta. La musica e le parole, insieme, diventano narrazione. Tra Nisida e Atlantide è un album con dodici brani che sono fotogrammi, momenti di vita, immagini semplici che ho cercato di raccontare con parole e musica. Sono ricordi, esperienze collezionate, o viste attraverso gli occhi degli altri di cui oggi posso, con il tempo e la serenità dovuta, avere cura, cantandole nel modo che meritano. Appartengo alla vecchia scuola cantautorale italiana, che mi ha insegnato molto e che ha scritto capitoli indimenticabili della musica. Nelle mie canzoni mi piace pensare che ci sia equilibrio tra note e parole, senza che l’una prevarichi l’altra, ma un’armonia che possa arrivare al cuore.

Tra tutte, c’è una canzone dell’album, di cui vuoi raccontarci qualcosa?

Stasera con te, è una canzone con colori diversi dalle altre e dedicata a un amico col quale ho condiviso in una serata di musica, un momento particolare dove ci siamo raccontati senza nessuna ritrosia. Una persona con la quale non avevo, fino a quel momento tantissima confidenza eppure, come spesso succede, inspiegabilmente ci siamo trovati ad aprire reciprocamente le porte dell’anima. “Gli occhi non mentono/ E dentro il loro riflesso / La vedo la burrasca/ Mi arriva forte il vento… “ Dopo le parole, un assolo di sassofono sottolinea e introduce all’introspezione dove non servono altro che i silenzi.

A cosa stai lavorando?

Sto lavorando all’arrangiamento di una nuova canzone, Bianco & Nero, che sarà il primo singolo del nuovo disco. Molto interessante sia dal punto di vista armonico, che delle parole che rimangono “semplici” ma ricche di significato. Mi piace che anche i testi mi rappresentino e senza fronzoli, possano comunicare il mio pensiero e arrivare a tutti. Il sogno nel cassetto, per me è poter portare la mia musica in Italia. E’ la mia terra, la mia patria e mi piacerebbe davvero poter cantare là dove la mia cultura musicale ha radici: radici che per me sono davvero forti e assolutamente irrinunciabili.

