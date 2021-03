M5S, Di Maio: “Doppio mandato? Non entro nel dibattito”

Nel dibattito in corso nel M5S sul secondo mandato “non entro, sono parte interessata. Nel prossimo futuro mi immagino a fare il ministro degli Esteri”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Tg2 Post, rispondendo ad una domanda sul divieto di doppio mandato nel Movimento 5 stelle e dove si immagina nel prossimo futuro. “A me hanno insegnato che ogni giorno bisogna lavorare come se fosse l’ultimo, dobbiamo sempre tenere presente che lavoriamo come ministri pro tempore, come rappresentanti delle istituzioni pro tempore, dobbiamo mettercela tutta per raggiungere il massimo risultato”, ha aggiunto.

“Io credo che il meccanismo delle alleanze sia vincente a livello territoriale, lo abbiamo sperimentato nelle ultime amministrative e e comunali, alcuni comuni piccoli, ovunque siamo stati alleati abbiamo vinto”, ha poi spiegato il ministro. “Il vero tema delle alleanze è fare che cosa: la missione attuale dei comuni è creare posti di lavoro dalla sostenibilità, dagli investimenti, dalla transizione ecologica”, ha aggiunto.