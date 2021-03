Landini: “Importante investire su buon funzionamento Pa”

“La scelta di investire sul lavoro, sull’innovazione del lavoro pubblico, sulla buona occupazione, sulla formazione sull’investimento per un miglior funzionamento di tutto il lavoro pubblico e quindi per migliorare i diritti dei cittadini e favorire il processo di funzionamento della macchina pubblica credo sia un obiettivo molto importante e che sia assolutamente importante il modo e il metodo con cui ci stiamo muovendo”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini alla firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale tra il Premier Mario Draghi e il ministro Renato Brunetta e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri a Palazzo Chigi.

“E’ il momento della responsabilità per tutti, di risolvere i problemi; quando parliamo di Pa parliamo anche di diritto alla salute e alla conoscenza come elementi importantissimi. Questo vuol dire far crescere il Paese e dare un messaggio di speranza e di fiducia. E’ il momento del fare”, ha detto ancora.

“La coesione sociale e la democrazia si rafforzano – ha aggiunto Landini – se le persone possono attraverso la loro intelligenza e il lavoro vivere dignitosamente, una prospettiva che dobbiamo dare ai giovani, alle donne e al Mezzogiorno”. “C’è la piena condivisione e il pieno sostegno della Cgil”.