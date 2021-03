La prestigiosa scuola di alta cucina École Ducasse debutta in Thailandia con Nai Lert Group

PARIGI e BANGKOK, 31 marzo 2021 /PRNewswire/ — Grazie all’apporto del suo azionista di maggioranza Sommet Education, primaria rete internazionale di scuole specializzata nella formazione in hospitality management e arti culinarie, École Ducasse è lieta di annunciare la nascita di una nuova rete di scuole di cucina e pasticceria in Thailandia in partnership esclusiva con Nai Lert Group, gruppo immobiliare e alberghiero leader sul mercato tailandese.

Ambasciatori del savoir-faire francese

Alain Ducasse ha raggiunto una fama mondiale puntando a posizionarsi come uno dei migliori chef del mondo. École Ducasse segue lo stesso approccio, declinato alla qualità dell’insegnamento che fornisce ai suoi studenti che sognano una carriera come chef o semplici appassionati di cucina. Composti da Meilleurs Ouvriers de France (vincitori del prestigioso premio assegnato ai Migliori artigiani di Francia), campioni del mondo, rinomati chef e pasticceri, i team di École Ducasse riuniscono un mix di competenze unico ed esclusivo.

Dalla sua fondazione nel 1999, École Ducasse è diventata un punto di riferimento consolidato per l’eccellenza nell’istruzione e nella formazione nelle arti culinarie e pasticcere e ha rivelato alcuni dei talenti più rinomati sulla scena gastronomica mondiale.

Una rete di scuole di cucina École Ducasse in Thailandia

La prima struttura nella costituzione di questa rete di scuole sarà sviluppata sotto il marchio École Ducasse “Studio” che ha origine da École Ducasse – Studio di Parigi, situato nel cuore del 16 ° arrondissement della capitale francese. Immersa tra i secolari giardini tropicali del Nai Lert Park, nel cuore di Bangkok, “École Ducasse – Nai Lert Bangkok studio”, si estenderà su quasi 1.000 m2 e aprirà nel primo semestre del 2022. Questa aperturà segnerà l’inizio di un più ampio lancio di scuole in Thailandia che vedrà l’espansione di École Ducasse Studios e altri campus nei prossimi anni.

I corsi pratici e accademici offerti celebreranno congiuntamente il patrimonio della cucina francese e thailandese, facendo eco alle tendenze della gastronomia contemporanea e alla filosofia del fondatore dell’istituzione e chef omonimo.

Le future scuole di cucina dell’École Ducasse in Thailandia forniranno programmi di arte culinaria, pasticceria e sommelier rivolti a professionisti, dilettanti, giovani laureati e bambini.

