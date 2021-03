Mom jeans o larghi? Quali jeans saranno alla moda questa primavera?

Quali saranno i jeans alla moda per questa primavera? Sono un must, sia per l’uomo che per la donna. Ma anche il perfetto partner di abbigliamento per le giornate di lavoro, simbolo di quotidianità ma al tempo stesso di eleganza.

Il fascino del denim non tramonta mai: cambiano le mode negli anni, ma il suo uso rimane immutato con il tempo.

Tendenze del passato che spesso ritornano in auge, dando nuova linfa e nuova vita al capo di abbigliamento più amato.

Dal jeans stretto e aderente passando per quello a vita bassa, da quello strappato a quello slavato. Insomma, ne abbiamo viste tante e, soprattutto cambiati tanti.

Ma cosa accadrà questa primavera? Come anticipato nel titolo i “cavalli di battaglia” saranno i mom jeans e quelli larghi.

Cosa sono i Mom Jeans?

Immagino che in tanti vi siate chiesti cosa sono i mom jeans. Si tratta di un pantalone ispirato ai premaman da cui deriva, per l’appunto, il nome Mom che dall’inglese rievoca quello della mamma.

Questo tipo di jeans è stato un trend in voga negli anni ‘90, ritornato poi in questo periodo. Si tratta di un pantalone un po’ più largo in zona addome, vita alta, larghi lungo le gambe per poi stringersi nella zona della caviglia.

Risulta essere un capo d’abbigliamento adatto per la bella stagione, perfettamente abbinabile con t-shirt, top e anche crop top, quelli che lasciano in mostra l’addome e l’ombelico. Può essere indossato da ogni donna.

I jeans Larghi

Restando in tema e nell’ambito delle tendenze rievocate nel corso del tempo, quella dei jeans larghi sarà un must anche per la prossima primavera. In diversi lavaggi, sono comodi anche con le temperature più caldi, e perfetti da abbinare con sneaker, stivaletti. Ma anche con qualsiasi maglietta, sia a maniche lunghe che corte. Perché la primavera, si sa, è una stagione un po’ “pazzerella”. Il suo trend, in auge anche durante l’autunno-inverno, resterà anche in occasione dell’arrivo stagione dell’amore.

Dove comprare i jeans per la primavera 2021

