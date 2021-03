L’Isola dei Famosi 2021: chi sono i concorrenti, gli opinionisti e i conduttori

Lunedì 15 marzo, in prima serata su Canale 5 prende il via una nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” – prodotta in collaborazione con Banijay Italia – condotta per la prima volta da Ilary Blasi.

L’inviato e gli opinionisti

New entry anche l’inviato speciale in Honduras, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e i 3 opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021

I 16 concorrenti sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

L’edizione 2021: tutte le novità

In questa edizione i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da “separati in casa”. Da una parte i Buriňos, persone veraci e genuine,dall’altra i Rafinados chesi contraddistinguono per eleganza e classe. Due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’Isola.

Altro elemento di novità è Parasite Island: “l’esperimento nell’esperimento”, una sfida nella sfida. I suoi abitanti saranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, anti-naufraghi per eccellenza, maldestri, incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell’Isola. I due cercheranno di diventare dei veri naufraghi per poter poi prendere parte alla competizione vera e propria. A occuparsi di loro e a supportarli in tutto e per tutto vi sarà un naufrago d’eccellenza: Marco Maddaloni.

Unico obbiettivo: vincere.

Solouno dei naufraghi conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).