Iran, la moglie di Djalali: “Situazione grave, venga rilasciato”

“Mio marito ora è in una situazione molto, molto grave. Ha bisogno urgentemente di cure mediche e deve essere rilasciato al più presto”. Lo chiede con forza Vida Mehrannia, la moglie di Ahmadreza Djalali, il medico iraniano-svedese condannato a morte in Iran, commentando con Aki-Adnkronos International il rapporto degli esperti delle Nazioni Unite in cui si denuncia che il marito “rischia presto di morire in carcere” a causa delle condizioni di detenzione “veramente orribili”.

“Ahmadreza è da cinque anni in prigione e da quasi quattro mesi in isolamento. E’ completamente innocente e ha bisogno del supporto di tutti” per uscire da questa situazione, aggiunge Mehrannia.