Irama resta in gara al Festival di Sanremo. Le case discografiche hanno accettato la proposta di Amadeus per modificare il regolamento e permettere così al cantante di restare in gara.

Costretto alla quarantena per la positività di due componenti dello staff, Irama parteciperà alla kermesse canora con il video dell’esibizione delle prove generali.

Il regolamento prevedeva l’esclusione in un caso come questo.

“Ho pensato che potrebbe succedere ad altri”, ha dichiarato Amadeus nella conferenza stampa odierna, aggiungendo che si tratta di una modifica al regolamento da applicare per forza in giornata.

“Perché accada, chiedo ai 25 cantanti in gara se sono d’accordo. Devo avere l’ok di tutti, entro stasera. E’ una tutela non solo per Irama, ma per tutti quelli che rischiano di perdere un’occasione fantastica, e farò al più presto un giro con tutti i cantanti e le loro case discografiche”.