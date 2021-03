iPhone pieghevole? Le prime indiscrezioni arrivano da Letsgodigital per iPhone Flip.

Samsung è stata tra i pioneri dei dispositivi pieghevoli. Quando il turno di Apple? Varie fonti hanno indicato che il primo iPhone pieghevole arriverà al più presto nel 2022. Tuttavia, sembra che sempre più dettagli su questo dispositivo siano diventati noti.

Il fattore di forma sembra essere stato stabilito ormai. Sarebbe un telefono a conchiglia, o un dispositivo a conchiglia, paragonabile al Samsung Galaxy Z Flip e al Motorola Razr . Sulla base di tutte le voci, il graphic designer Technizo Concept ha realizzato una serie di rendering 3D dell’atteso iPhone Flip in collaborazione con LetsGoDigital.

Probabilmente il primo iPhone pieghevole utilizzerà un pannello di visualizzazione flessibile di Samsung. Sembra essere uno schermo OLED, anche se il mini LED non è escluso. Per i rendering del prodotto, è stato ipotizzato che Apple manterrà il notch, ma lo ridurrà, proprio come con i modelli iPhone 12s / iPhone 13 previsti entro la fine dell’anno .

Per il design del sistema di telecamere, abbiamo optato per una configurazione a tripla fotocamera simile a quella dell’iPhone 12 Pro (Max) . Quando esce il Flip, questo ovviamente non è più il sistema di fotocamere più nuovo o più avanzato di Apple. Tuttavia, l’attenzione di iPhone Flip non sarà tanto sul sistema della fotocamera – dopotutto, questo non era nemmeno il caso di RAZR e Z Flip.

È in linea con le aspettative che Apple integrerà anche un display da copertina. Non sono ancora note informazioni sulle dimensioni di questo schermo. Per progettare i rendering, abbiamo optato per un display relativamente piccolo, con le stesse dimensioni del sistema di telecamere. In termini di dimensioni, questo schermo è leggermente più grande di quello del Samsung Z Flip e leggermente più piccolo di quello del Motorola RAZR.

L’utente viene automaticamente informato delle chiamate in arrivo e delle notifiche tramite il display sul coperchio. Posizionando la fotocamera e lo schermo su un lato della linea di piegatura, in teoria è anche possibile scattare selfie con questo sistema di fotocamera.

Oltre ai rendering, Technizo Concept ha anche realizzato il video qui sotto. Qui l’Apple iPhone Flip è mostrato da tutti i lati in quattro colori scintillanti: rosso, bianco, grigio e oro.

Quando è previsto l’iPhone Flip?

Qualche tempo fa, il mezzo di informazione taiwanese Economic Daily News ha riferito che Apple ha fatto eseguire con successo diversi test con l’iPhone Flip dal produttore di chip taiwanese Foxconn. Come parte del test, il dispositivo è stato aperto e chiuso 100.000 volte.

100.000 volte può sembrare molto, ma il vetro ultra sottile del Samsung Z Flip è stato testato per durare almeno 200.000 volte. Tuttavia, Apple sembra voler prestare molta attenzione alla durata del dispositivo. Anche Samsung, in qualità di fornitore di display, sarebbe stata coinvolta nel processo di test.

Apple prevede di applicare una speciale tecnologia del vetro per l’iPhone pieghevole, che dovrebbe garantire che lo schermo rimanga intatto anche dopo frequenti piegature. In precedenza, circolavano storie secondo cui Apple voleva utilizzare uno speciale vetro protettivo in ceramica, che non può essere rotto così facilmente. Dovrebbe anche ridurre la linea di piega / piega. La tecnologia Ceramic Shield è stata applicata per la prima volta alla serie iPhone 12.

Per il test del display sono stati utilizzati due prototipi, oltre a un modello a conchiglia, Apple avrebbe anche una variante con doppio schermo in sviluppo, paragonabile al Microsoft Surface Duo. Quindi questo non è un display flessibile, ma due display con un bordo dello schermo in mezzo.

Come risultato di questa notizia, si è subito ipotizzato che un iPhone 13 Flip potesse essere introdotto nel 2021. Tuttavia, non ci volle molto prima che Taiwanese Digitimes riferisse che l’iPhone pieghevole non sarebbe previsto fino al 2022.

Potrebbe essere anche troppo presto, perché l’analista tecnologico Jon Prosser ha riferito su YouTube il mese scorso che l’iPhone pieghevole non arriverà prima del 2023. Inoltre, Prosser conferma che l’iPhone avrà uno schermo pieghevole verso l’interno con un design ribaltabile. In altre parole, un design a conchiglia, paragonabile al Samsung Galaxy Z Flip e al Motorola Razr.

Infine, è riportato nel video che l’iPhone a conchiglia uscirà in vari allegri colori. Questa è una notizia sorprendente, perché anche il gruppo target sembra averne familiarità. Di solito, Apple sceglie di fornire ai suoi modelli base colori allegri e luminosi. Mentre i modelli Pro avanzati sono disponibili in toni prevalentemente scuri e professionali.

È possibile che Apple alla fine voglia anche rilasciare un modello pieghevole che si dispiega in un formato tablet, come controparte del Samsung Galaxy Z Fold 2 e Huawei Mate X2 . Pertanto, l’iPhone Flip diventerà la versione economica. Tuttavia, questo sembra essere molto lontano, in primo luogo il focus sarà sul modello a conchiglia.

Smartphone a conchiglia attesi nel 2021

Secondo Prosser, l’iPhone pieghevole avrà un prezzo al dettaglio suggerito di $ 1.500 USD. Questo è paragonabile al prezzo del Samsung Z Flip e del Motorola Razr. Tuttavia, sembra ancora molto presto per determinare un prezzo ora, dopo tutto, si prevede che ci vorranno almeno altri 1,5 anni prima che questo dispositivo venga introdotto ufficialmente. Nel frattempo verranno indubbiamente introdotti numerosi modelli di telefoni pieghevoli. A questo proposito, tutto può cambiare in termini di prezzo.

Uno dei modelli che è ancora atteso quest’anno è il Samsung Galaxy Z Flip 2 / Z Flip 3 . Si dice che questo telefono pieghevole abbia un display più grande rispetto al suo predecessore. Samsung intende inoltre sostituire la doppia fotocamera con una tripla fotocamera.

Xiaomi sembra voler entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli quest’anno come un nuovo arrivato , con non meno di tre modelli diversi. Uno di questi sarà un telefono a conchiglia, che è bello e compatto da portare con te. Tuttavia, i dettagli su questo dispositivo sono ancora scarsi.

Un altro produttore di smartphone cinese che vuole rilasciare un modello a conchiglia quest’anno è Oppo. Oppo ‘s telefono pieghevole presenta come riferito da 1,5 ‘a 2’ display esterno e di un display flessibile 7,7 pollici. Tutto sommato, ci sono ancora molti nuovi sviluppi da aspettarsi nel campo dei modelli di telefoni pieghevoli.