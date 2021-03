Instagram, arrivano le dirette a 4 partecipanti

Novità in arrivo in casa Instagram, in particolare per tutti i comunicatori e gli influencer che utilizzano la piattaforma per trasmettere dal vivo con una certa frequenza, tramite la popolarissima funzione Live.

Il social fotografico, complice più di un anno di pandemia da Covid-19, sa perfettamente che le videodirette sono un formato in particolare ascesa nelle app di comunicazione: che si tratti di videochiamate tra amici, oppure concerti e spettacoli teatrali trasmessi da remoto, lo streaming è ormai diventato il vero protagonista del mondo di Internet in questi ultimi due anni.

Le novità di Instagram

In risposta a questa crescente “fame” di comunicazione visiva, Instagram si prepara a lanciare le nuove Live Rooms, una funzionalità che permette agli utenti di radunare fino a 4 iscritti per condurre una trasmissione in diretta, aumentando così le possibilità di interazione e di crescita del proprio pubblico.

I creatori di contenuti su Instagram hanno accolto con entusiasmo la novità: una reazione più che naturale, considerando che le Live Rooms apriranno anche le porte a strumenti per la monetizzazione delle dirette, tra cui la possibilità di integrare i badge Shopping oppure avviare una raccolta fondi in diretta, con delle semplici scritte in sovrimpressione al video.

Le nuove trasmissioni Live Rooms saranno aperte a tutti i followers, mentre i conduttori che ci affiancheranno nella diretta potranno essere facilmente aggiunti facendo uno swipe a sinistra nella schermata principale dell’app: selezionando l’opzione relativa a una nuova Live, potremo creare una Room e inviare un invito ai partecipanti.

Questa interessante novità, infine, è corredata di tutto quello che serve per rendere le trasmissioni sicure: gli utenti bloccati in precedenza non potranno prendere parte agli spettatori, mentre per quanto riguarda i commenti è previsto un filtro per parole chiave.

Considerate le premesse e l’alto livello di coinvolgimento, che porterà i “seguaci” di un influencer a conoscerne sempre di nuovi, Live Rooms potrebbe veramente diventare il principale asso nella manica di Instagram nei prossimi mesi.