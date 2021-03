Innophys inizierà a commercializzare “MUSCLE SUIT Every” in Europa in seguito all’acquisizione della certificazione CE che ne dimostra il rispetto delle norme di sicurezza locali

TOKYO, 5 marzo 2021 /PRNewswire/ — Innophys Co., Ltd., con sede a Tokyo (di seguito “Innophys”) ha deciso di avviare nel 2021 la commercializzazione di “MUSCLE SUIT Every,” la tuta robotica alimentata pensata per il mondo del lavoro di sua produzione, nei Paesi membri dell’Unione europea (UE) in seguito all’ottenimento della certificazione CE il 10 dicembre 2020, che ne dimostra il rispetto delle norme di sicurezza vigenti in Europa.

Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151006/_prw_PI1fl_9Tl3sEnD.jpg



Immagine: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151006/_prw_PI3fl_1C661fs3.jpg



– Innophys inizierà a commercializzare “MUSCLE SUIT Every” in successione nei Paesi membri dell’UE A seguito dell’ottenimento della marcatura CE, l’esoscheletro MUSCLE SUIT Every potrà essere venduto in 31 Paesi europei — 27 Paesi dell’UE più quattro Paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

Innophys collaborerà con agenti di vendita locali nei Paesi dell’UE, tra cui Francia, Germania e Spagna, per commercializzare il proprio prodotto dopo aver valutato la potenziale domanda nella regione, in quanto può contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro nel settore manifatturiero e in agricoltura e aiutare i lavoratori più anziani e chi si occupa di assistenza infermieristica.

– Sito web ufficiale di MUSCLE SUIT Every Da febbraio 2021, il sito web globale ufficiale di MUSCLE SUIT Every fornirà informazioni sul prodotto in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, svedese, finlandese, polacco e olandese.

URL del sito web globale ufficiale di MUSCLE SUIT Every: https://innophys.net/musclesuit/



Le persone interessate a diventare agenti di vendita Innophys sono invitate a visitare la seguente pagina: https://innophys.net/musclesuit/contact/



Informazioni su MUSCLE SUIT Every MUSCLE SUIT è una tuta robotica pensata per il mondo del lavoro che aiuta a ridurre il carico sulla schiena dell’utilizzatore quando si eseguono lavori gravosi, come sollevare un oggetto pesante o una persona e mantenere una posizione semi-accovacciata. L’esoscheletro, che pesa solo 3,8 kg, fornisce all’utente fino a 25,5 kgf di forza assistiva. Alla fine di dicembre 2020, il numero di prodotti venduti aveva superato le 16.000 unità. Il dispositivo può essere utilizzato in diversi settori, tra cui l’assistenza infermieristica, la produzione, la logistica, l’edilizia e l’agricoltura, poiché il suo muscolo artificiale utilizza aria compressa per fornire forza assistiva senza ricorrere all’energia elettrica.

Foto2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151006/_prw_PI2fl_6jX16q42.jpg