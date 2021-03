Il nostro Festival di Sanremo 2021 (da Monopoli)

Sanremo 2021, il Festival del coraggio di osare. Potremmo definirlo così quello appena concluso, voluto fortemente dal direttore di Rai1 Stefano Coletta e dal “tandem” Amadeus – Fiorello.

Sono trascorse diverse ore dal termine di una lunga settimana, tornando alla “normale” nostra quotidianità. Se ne sono dette tante, ma raccontiamo quella che è stata la nostra esperienza in questa sorta di autobiografia.

E’stato un Festival “anomalo” non soltanto per l’assenza di pubblico ma soprattutto per l’impossibilità di poterlo seguire in prima persona.

Dopo sei anni consecutivi a Sanremo, lo abbiamo seguito dalla nostra Monopoli in modalità “smart working”. Anche quest’anno ho avuto il piacere e l’onore di far parte della Giuria Stampa, composta da 170 giornalisti. Impeccabile, anche da remoto, l’assistenza della Noto Sondaggi che ha curato il tutto.

E’stato il Festival 3.0: questo 2021 ha rivoluzionato il Festival sotto tanti aspetti. In primis il dover interagire da remoto. Per fortuna sono arrivati i complimenti da Amadeus: “Loro conoscono la musica”

Un grazie agli uffici stampa dei cantanti

La video intervista in diretta con Orietta Berti

Non è stato semplice vivere il Festival a distanza. Ma fortunatamente ci hanno pensato gli uffici stampa (non tutti) dei cantanti a rendere più viva la partecipazione alla kermesse. Sia prima il festival che dopo.

Vorrei citare e ringraziare pubblicamente per la considerazione Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici e Francesca Scognamiglio (Casa Sanremo), 361 Comunicazione, Wordsforyou, Goigest, Parole e Dintorni, Manuela Longhi di Mescal, Red&Blue, Silvia Santoriello (sperando di non aver dimenticato qualcuno).

Il loro lavoro ha permesso di poter raccontare nel migliore dei modi la voce dei protagonisti di questo Festival che resterà alla storia, sperando sia l’ultimo vissuto così.

Bugo in conferenza stampa

Ospiti a Rtl 102.5 News

Un altro ringraziamento va a Rtl 102.5 e il suo Digital Space 102.5 News. Per diversi pomeriggio, ospiti di Francesco Fredella e Ludovica Marafini, abbiamo avuto il piacere e l’onore di raccontare e parlare del Festival della Canzone Italiana.

Il nostro racconto a Monopoli

Un doveroso ringraziamento va, infine, al nostro territorio per la considerazione. In particolare alla Biblioteca civica “Prospero Rendella” che ci ha coinvolto per la diretta di Music Lab condotta Vito “Mavì” Mastrorosa e Francesco Giancola. Guarda il video