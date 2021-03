I Negramaro in concerto su LiveNow

I Negramaro saranno protagonisti di uno speciale concerto in streaming, che sarà in diretta in esclusiva su LIVENow venerdì 19 marzo alle ore 21:00.

Lo show

Lo show in streaming dal titolo “Primo Contatto” sarà un evento complementare al tour dal vivo, annunciato alcune settimane fa e che partirà il prossimo autunno. Il concerto sarà trasmesso su LIVENow in diretta dalla prestigiosa venue “La Lanterna Rome”, che ospiterà per la prima volta un grande spettacolo dal vivo.

I biglietti sono in vendita al prezzo di € 10,90 su LIVENOw, € 10,90 su Ticketmaster/Vivaticket/Ticketone e a € 5,35 su Ticketmaster/Vivaticket/Ticketone in Bundel con il biglietto del “Contatto Tour 2021” (acquisto unico).