I benefici delle app per il trasferimento di denaro

Al giorno d’oggi esistono app che permettono di trasferire denaro tramite un pc o direttamente dallo smartphone. Il tuo telefono diventa quindi il tuo portafoglio digitale, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per inviare denaro in un unico dispositivo.

Le app di trasferimento di denaro possono aiutare a ridurre il rischio associato al trasporto di contanti, che possono essere persi o rubati. E trasferire denaro con il tuo portafoglio mobile è spesso più facile e veloce che utilizzando metodi oramai antiquati.

Oltre a questi, vediamo quali altri rilevanti benefici comporta utilizzare app per il trasferimento di denaro analizzando una delle principali applicazioni per trasferire denaro: quella di Western Union.

Risparmia tempo per le cose che contano

Uno dei principali vantaggi delle app di trasferimento di denaro è la praticità perché offre ai clienti il ​​vantaggio di effettuare pagamenti quando ne hanno bisogno, ovunque si trovino.

Grazie alle app di trasferimento di denaro, ora puoi completare la transazione sul tuo dispositivo mobile comodamente da casa. Dopo aver scaricato l’app, è sufficiente una connessione Internet per organizzare un trasferimento di denaro.

Un modo semplice e sicuro per trasferire denaro

Inviare rimesse utilizzando un’app mobile per il trasferimento di denaro è semplice e facile. Le app sono progettate per essere user-friendly, quindi, anche se non sei esperto di tecnologia, dovresti essere in grado di utilizzarle. Il Servizio Clienti di Western Union è poi pronto ad aiutarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutte le necessità legate ai tuoi trasferimenti di denaro.

Per maggiore tranquillità, puoi sfruttare altri modi per proteggere il tuo dispositivo mobile, oltre a un PIN.

La maggior parte dei nuovi dispositivi mobili offre l’identificazione biometrica che implica la verifica di una caratteristica fisica, come l’impronta digitale. Un criminale potrebbe essere in grado di capire il tuo PIN, ma replicare un attributo unico per te è più complicato. Un’altra opzione è utilizzare l’autenticazione a più fattori che prevede l’utilizzo di due o più credenziali, come una password e un token digitale, per accedere a un account.

Tieni traccia del denaro inviato

Puoi tranquillamente visualizzare tutti i dati delle tue transazioni all’interno dell’app. Questa particolare caratteristica aiuta sia il mittente che il destinatario a gestire le proprie finanze. Ad esempio, supponiamo che un tuo familiare abbia fissato un obiettivo specifico, come risparmiare per un acconto su una casa o acquistare una nuova auto. Puoi monitorare l’importo che invii e aumentarlo o diminuirlo a seconda di quanto ti puoi permettere o con quanta urgenza è necessario il denaro.

Western Union inoltre, per favorire il monitoraggio del denaro inviato, offre un numero specifico per ogni transazione: il MTCN (Money Transfer Control Number).

Più posti per inviare denaro

Western Union permette trasferimenti di denaro verso centinaia di migliaia di punti vendita in più di 200 paesi e aree geografiche, quindi non è solo tramite app o pc che si effettuano trasferimenti di denaro. Una alternativa al mondo digitale che ha permesso di raggiungere un alto livello di affidabilità in quasi un secolo e mezzo di attività di questa grande compagnia.