Huawei, nuovi PC desktop in arrivo

Per quanto Huawei sia riuscita a sviluppare globalmente una presenza costante nel settore smartphone, al colosso cinese preme realizzare un altro traguardo di pari importanza: raggiungere una posizione competitiva nel mondo PC. I tentativi in tal senso sono stati rivolti, fino ad oggi, al mondo notebook (grazie alle numerose generazioni di MateBook che hanno popolato il mercato degli ultimi anni).

Fiduciosa nelle sue capacità produttive, Huawei ha deciso che vale la pena tentare “il grande salto” anche nel settore dei computer desktop, annunciando in Cina il nuovo MateStation B515, che a giudicare dalla scheda tecnica trapelata grazie ai leaker orientali promette particolarmente bene.

MateStation B515, al momento un’esclusiva asiatica (limitata alla Cina e alla Malesia), sarà disponibile in più varianti, differenziate dalla presenza di un chipset AMD Ryzen 7 4700G, oppure Ryzen 5 4600G, assieme a 8/16 GB di RAM tra cui scegliere. La configurazione delle memorie è ibrida (si fa riferimento a un SSD da 512 GB accompagnato da un HDD meccanico, con capienza 1 TB), mentre la connettività di rete e fisica è garantita da Bluetooth 5.0 e USB 3.2 di tipo a/c.

Il computer desktop sarà poi messo in vendita con uno schermo in bundle (si tratta di un 24 pollici con tecnologia IPS), andando fortunatamente controcorrente rispetto ad altri produttori che rinunciano a includere nel pacchetto d’acquisto un monitor studiato per essere compatibile col PC in questione, finendo per complicare un po’ la scelta e l’assemblaggio all’utente finale meno esperto.

Le premesse per un desktop funzionale, adatto alle tradizionali applicazioni di produttività e alla multimedialità di livello medio-avanzato ci sono tutte: ora aspettiamo che i profili social Huawei ci svelino la data di un possibile arrivo in USA ed Europa della nuovissima serie MateStation, una volta conquistato il pubblico asiatico che ha già avviato i primissimi pre-ordini.