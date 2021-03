Gomma riciclata per il centro vaccinale alla Cecchignola

Ha aperto oggi alla cittadinanza il centro vaccinale realizzato all’interno della cittadella militare della Cecchignola a Roma, inaugurato lo scorso 23 febbraio con l’avvio delle vaccinazioni ai militari di tutte le Forze Armate di Roma e del Lazio. Il piazzale all’interno del centro che conduce verso i padiglioni dove vengono somministrati i vaccini è stato realizzato con asfalto modificato con gomma riciclata da pneumatici fuori uso (Pfu), in parte provenienti dalla sostituzione su mezzi militari, grazie alla collaborazione con Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pfu in Italia.

L’intervento rientra all’interno di un accordo quadro per la realizzazione di opere di urbanizzazione a elevate prestazioni e ridotto impatto ambientale siglato a settembre 2020 da Ecopneus e dal Comandante Logistico dell’Esercito, attuale Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo.

Il Comandante Logistico ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di queste opere, evidenziando l’importanza della sinergia avviata con la società Ecopneus per la promozione della cultura del riciclo. Il Generale Figliuolo, inoltre, ha sottolineato come questa collaborazione, anche in tempi di pandemia, ben si inserisce nel percorso intrapreso dall’Esercito verso l’ammodernamento delle proprie infrastrutture attraverso iniziative che risultino efficienti, funzionali, pienamente rispondenti alle normative vigenti, ispirate ai criteri innovativi a basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione.

“E’ per noi motivo di grande orgoglio aver potuto dare un nostro contributo allo sforzo messo in campo dall’Esercito in questo periodo critico per l’intero Paese – dichiara Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus – La gomma riciclata è un materiale versatile e dalle eccezionali prestazioni; con i reparti tecnici delle Forze Armate abbiamo messo a fattor comune know-how e competenze specifiche per trovare le soluzioni e formulazioni più performanti per le diverse necessità”.

La collaborazione tra Ecopneus e le strutture delle Forze Armate è stata avviata nel 2019 con la realizzazione delle pavimentazioni in gomma riciclata per alcuni box e sale ambulatoriali per cavalli e cani del Centro Militare Veterinario di Grosseto. A quella positiva esperienza fece seguito un più ampio accordo quadro focalizzato alla promozione dell’uso di granuli e polverini di gomma riciclata e alla realizzazione di una serie di progetti con strutture delle Forze Armate e varie amministrazioni del ministero della Difesa.

Accordo che ha portato ad esempio all’intervento presso il Comando Genio Militare del Centro Militare della Cecchignola a Roma, dove sono stati realizzati una superficie tecnica con elevata prestazione antiurto e alcuni tratti di strada in asfalto modificato con gomma riciclata, e alla realizzazione della pavimentazione in gomma riciclata della palestra della Caserma “M.O.V.M. Emilio Bianchi” di Roma, sede del Comando Logistico dell’Esercito.

Interventi che potranno costituire un esempio e una base di partenza per tutte le future eventuali collaborazioni: attraverso gli autorevoli riscontri sin qui ricevuti, queste prime realizzazioni confermano ancora una volta le potenzialità di un prezioso materiale come la gomma riciclata anche in un settore ad elevato grado di specializzazione come quello delle Forze Armate.