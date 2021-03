Gol di mano? Si cambia: ecco quando è valido

Nuova regola per il calcio: il tocco di mano

accidentale che porta a segnare un gol non sarà più considerato fallo e la rete sarà dunque convalidata. Questo cambiamento entrerà in vigore da luglio, secondo quanto ha chiarito l’Assemblea Generale Annuale dell’International Football Association Board (Ifab), che si è tenuta oggi in videoconferenza, a proposito delle norme sul fallo di mano poiché l’interpretazione non è sempre stata coerente. “Il tocco di mano accidentale che porta a segnare un gol o ad avere un’opportunità di realizzarlo non sarà più considerato un fallo”.

All’incontro che è stato presieduto dal presidente della Federcalcio gallese, Kieran O’Connor, hanno partecipato rappresentanti della Fifa, guidati dal presidente Gianni Infantino, nonché della FA, della FA irlandese, della FA scozzese e dell’Ifab, come il direttore tecnico David Elleray e il responsabile del comitato arbitri della Fifa Pierluigi Collina.

La nuova regola stabilisce che è fallo di mano se il pallone viene colpito volontariamente, per esempio muovendo la mano o il braccio verso la palla, ma se il tocco è accidentale il gol è valido; regola che non si applica se il tocco è stato diretto, ovvero fatto dall’autore della rete. Le modifiche al regolamento entreranno in vigore da luglio, anche se l’Ifab fa sapere che la cosa è flessibile e che quindi le varie leghe hanno la possibilità di introdurle prima.

Inoltre l’Ifab ha anche dato il via libera alla sostituzione aggiuntiva a quelle attualmente in vigore in caso di scontri di gioco che comportino casi di commozione cerebrale in uno o più giocatori. Per quanto riguarda la possibilità dei cinque cambi, introdotta dopo la pandemia del Covid-19 e in vigore per le nazionali fino al 31 luglio del 2022, “è stato stabilito che rimane sotto osservazione” ed è probabile che continui anche dopo il termine stabilito e che ci sia anche in occasione dei Mondiali di fine 2022 in Qatar. Inoltre i membri hanno anche ricevuto aggiornamenti dalla Fifa sui potenziali adattamenti alla regola sul fuorigioco e sugli ultimi sviluppi riguardanti le innovazioni relative ai video assistenti arbitri (Var) che potrebbero consentire alle competizioni con budget più limitati di utilizzare la tecnologia Var.