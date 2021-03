Giacomini S.p.A. partecipa alla Fiera ISH di Francoforte

Milano, 16/03/2021 – L’attesa fiera ISH 2021 avrà una nuova organizzazione totalmente digitalizzata: l’evento leader internazionale nell’universo acqua, energie rinnovabili, tecnologia per il bagno, climatizzazione e automazione edilizia non si terrà infatti quest’anno nella sua storica sede, il moderno quartiere fieristico di Messe Frankfurt, bensì riunirà i maggiori player del settore idrotermosanitario in una dinamica versione 100% digital.



La Fiera ISH di Francoforte 2021



Presentazioni online, chat, videochiamate, dirette streaming, lead generation 2.0 e virtual meeting supportati dall’AI saranno infatti le nuove modalità di interazione durante l’ISH di marzo e rappresenteranno i presupposti individuati dagli organizzatori al fine di rendere possibile la manifestazione di rilievo globale anche nel complesso periodo pandemico contingente.

Punto fermo della fiera si conferma comunque la presenza dei migliori espositori sulla scena mondiale, quest’anno attivi in versione digitale ma decisamente concreti in termini di proposte e impegno all’innovazione.

ISH accoglierà tra le aziende espositrici anche Giacomini S.p.A., per il quale i temi dell’efficienza energetica e dell’ecosostenibilità costituiscono parte integrante della filosofia aziendale. A guidare infatti l’approccio R&D della società, nonché le principali scelte manageriali della famiglia Giacomini, è una road map strettamente orientata al futuro e incentrata sulla convinzione che il benessere dell’uomo e dell’ambiente non possano che muoversi in sincrono per essere reali e duraturi.

Bilanciamento dinamico nei sistemi radianti: il progetto di Giacomini S.p.A.



Protagonista dell’esposizione digitale ISH 2021 del Gruppo sarà il Progetto Giacomini di Bilanciamento dinamico nei sistemi radianti, uno dei cardini indispensabili del più attuale efficientamento energetico degli edifici: insieme ai principi di isolamento attivo e limitata inerzia termica, il bilanciamento delle portate può favorire infatti la realizzazione di impianti altamente performanti e capaci di integrarsi sinergicamente con le fonti di energia rinnovabile più all’avanguardia.

Gli ambienti abitativi, professionali e industriali sono oggi ben lontani dall’essere semplici strutture edilizie e si propongono invece come veri e propri scenari di vita e di lavoro smart e pienamente eco-sostenibili. Inoltre, nel contesto dell’emergenza sanitaria che ha profondamente mutato la quotidianità, gli edifici sono diventati ecosistemi di importanza cruciale, chiamati a offrire il massimo del comfort, della sicurezza e della qualità.

L’uso di collettori, dotati di raffinati sistemi di bilanciamento dinamico, ha in quest’ottica un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione degli impianti indoor poiché permette di dare vita a installazioni di raffrescamento e raffreddamento totalmente affidabili e funzionali ma anche silenziose, confortevoli e dal massimo risparmio energetico.

Un salone prestigioso come la fiera ISH di Francoforte è per Giacomini S.p.A. un’occasione imperdibile per presentare con orgoglio le sue ultime ricerche e le novità che ha identificato, creato e perfezionato, dando il suo contributo alla diffusione di una cultura che combini in maniera equilibrata innovazione, scelte etiche e progresso.