Francesca Della Ragione tra i protagonisti de “La Banda dei tre”

Da oggi, giovedì 25 marzo, su Sky Premiere è disponibile il film “La banda dei tre” di Francesco Maria Dominedò, che vede tra i protagonisti l’attrice Francesca Della Ragione.

La banda dei tre: il film

Tratto dall’omonimo libro di Carlo Callegari, “La banda dei tre” è un film che stravolge i canoni classici del noir e che gioca sempre sul filo del grottesco e dell’ironia: distribuito da Zenit Distribution, vede nel cast, oltre a Francesca Della Ragione, Marco Bocci, Francesco Pannofino, Carlo Buccirosso, Aldo Marinucci e tanti altri.

Ne “La banda dei tre”, Francesca Della Ragione interpreta Patrizia, una cameriera maltrattata dal marito nullafacente (Alessandro Cremona) che spende tutto in scommesse. Per andare avanti fa due lavori e proprio nel bar dove Bambola (Marco Bocci) fa i suoi incontri di lavoro, troverà grazie a lui una via di uscita da una vita difficile ed infelice.

“E’ un film a cui sono molto legata forse perché come Patrizia sono un’eterna romantica che non smette mai di inseguire i suoi sogni, mettendo al primo posto il cuore e l’istinto nella propria vita” commenta Francesca Della Ragione, che aggiunge: “C’è una frase nel film che la rappresenta al meglio: il lavoro mi serve per campare, l’amore per vivere”.

Un ruolo, quello di Patrizia, che le ha già regalato tante soddisfazioni: grazie a questa interpretazione, infatti, Francesca Della Ragione ha vinto il premio come “Miglior Attrice Emergente” al XXIV Terra di Siena Film Festival ed il premio come “Miglior Attrice non Protagonista” al CROFFI 2020.