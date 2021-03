Fond. Louis Bonduelle lancia crowfunding Let’s Vegg’Up

Il 2021 è stato dichiarato l’Anno internazionale della frutta e della verdura, confermando ancora una volta l’importanza di questi alimenti per la salute, l’ambiente e la società. In linea con questo messaggio, Fondazione Louis Bonduelle ha scelto di dare il proprio sostegno, in collaborazione con la piattaforma di crowdfunding Ulule, lanciando Let’s Vegg’Up, un bando volto a sostenere progetti che promuovono l’accessibilità all’alimentazione vegetale e comportamenti alimentari sostenibili. Dal 2004 la Fondazione Louis Bonduelle si propone, infatti, di favorire un’evoluzione sostenibile dei comportamenti alimentari, nel rispetto dell’umanità e del pianeta, affrontando il tema dell’alimentazione in tutte le sue sfaccettature.

E’ stato, dunque, naturale per la Fondazione, collaborare con Ulule per dare vita a iniziative capaci di contribuire a un cambiamento duraturo delle abitudini alimentari, in particolare promuovendo il ruolo della frutta e della verdura. Sono ora aperte le candidature per il bando di crowdfunding lanciato da Fondazione Louis Bonduelle in partnership con Ulule. La selezione dei progetti prenderà in esame diversi elementi e verrà riconosciuta la priorità alle iniziative che hanno come obiettivo la promozione di un’alimentazione vegetale, più naturale, accessibile e migliore per il benessere e la salute di tutti.

Il bando è aperto a tutti coloro che desiderano sviluppare un progetto volto a migliorare l’accessibilità all’alimentazione vegetale e ad incentivare comportamenti alimentari sostenibili.

E’ possibile inviare la propria candidatura collegandosi al sito di Fondazione Louis Bonduelle, o al sito Ulule, dove in entrambi i casi sarà possibile scaricare il format per condividere la documentazione richiesta. I progetti candidati saranno valutati da un Comitato di Selezione, composto dai collaboratori della Fondazione Louis Bonduelle e di Ulule, in base a specifici criteri.

Saranno 5 i progetti selezionati che si aggiudicheranno la partecipazione al Pitch Pitch, l’evento online – che si terrà a maggio e sarà trasmesso sui canali social di Ulule – durante il quale i candidati potranno presentare il proprio progetto di fronte a un vasto pubblico.

A fine evento saranno consegnati due premi: il Premio del Pubblico e il Premio della Fondazione Louis Bonduelle, che comprende un contributo finanziario da parte della Fondazione da investire nel proprio progetto e un coaching dedicato durante tutta la campagna di crowdfunding su Ulule. Per beneficiarne i vincitori dovranno realizzare su Ulule una campagna di crowdfunding dedicata al progetto. Per tutti i dettagli pratici relativi al bando è possibile consultare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito della Fondazione Louis Bonduelle.