Fiere: Sigep Exp, novità, espositori e dirette streaming a portata di clic

La sequenza che porta a visione, pratica, novità e business del fuori casa dolce si fa in pochi passaggi. Registrazione nel sito sigep.it o download dell’applicazione per telefono o tablet, credenziali e si naviga. Sigep Exp è la versione digitale della manifestazione leader del fuori casa dolce che Italian Exhibition Group mette in calendario dal 15 al 17 marzo ed è perciò un ambiente web da navigare o sullo schermo del computer o su quello dello smartphone o del tablet. Le funzioni sono semplici e intuitive, tutte indicate nella parte alta dello schermo: Home per non perdersi mai, Espositori e Prodotti che sono stand in formato byte, Innovation Gallery per chi vuol subito scorrere le novità di prodotto o di tecnologie presenti in questa edizione, Vision Plaza per gli appuntamenti di alta qualità internazionale con gli analisti di mercato globale, il punto sulle filiere con le associazioni di categoria di riferimento; i temi più attuali, dalla sostenibilità alimentare alle opportunità sui mercati globali, passando per la trasformazione delle abitudini dei consumatori e i nuovi canali di vendita digitali.

Ancora, Sigep Lab, per scoprire le nuove tecniche di lavorazione sperimentate dai grandi maestri pasticcieri, i nuovi gusti dei maestri gelatieri, le competizioni internazionali, i segreti e la versatilità dei lieviti dalla panificazione ai dolci da ricorrenza, il catalogo di abbinamenti tra dolce e salato che il caffè ancora riserva in un palinsesto che fa compiere alla formazione e al talk in formato web un salto di qualità tutto made in Sigep. Con il tasto Speaker, disponibili tutte le informazioni sul chi è chi, per confermare la qualità e le competenze degli interventi nei talk. Mentre i tasti Eventi espositori e Eventi in primo piano riassumono i contributi a questo palinsesto che arrivano dai brand di riferimento con segnalazioni di giorno in giorno di quelli consigliati da Sigep; quindi, una marcia in più per trovare quel che fa al caso, azienda per azienda, settore per settore. Se ci interessa navigare tra i Media partner di settore o i partner istituzionali, detto fatto con il tasto dedicato.

Una volta individuati gli espositori o i prodotti o le tecnologie su cui chiedere informazioni, ci si sposta di tasto: nella parte centrale dello spazio espositivo dove sono indicati gli orari per fissare un appuntamento, i nomi delle persone con cui si potrà dialogare in videochiamata (una volta scelto l’orario) e, nella parte destra della piattaforma su browser, la chat dove inviare e ricevere messaggi per dialogare con le aziende. Non è finita qui. Perché Sigep Exp ha la funzione La mia agenda nella quale si trovano riepilogate in modo personalizzato le aziende che abbiamo notato come interessanti per il nostro business durante la navigazione, gli appuntamenti fissati e infine il networking con la lista delle persone che vorremmo contattare.