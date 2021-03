Federazione Italiana Danza Sportiva, un grande orgoglio collettivo

Federazione Italiana Danza Sportiva: con la Presidenza guidata da Enzo Resciniti si è insediato il nuovo consiglio Federale che è composto da 5 uomini e 5 donne.

Ed è proprio nel corso del suo primo consiglio che si è tenuto presso il Salone d’onore del CONI che il Presidente Giovanni Malagó si è complimentato per la composizione giovane e per la presenza di quote rosa all’interno del consiglio dichiarando: “Ho fatto una battaglia all’arma bianca per imporre almeno e sottolineo la parola almeno il 30% di quote rosa nei consigli federali, territoriali e nazionali, a tutti i livelli, degli organismi sportivi, Per questa vostra composizione sono molto orgoglioso”.

Il Presidente Federale Enzo Resciniti ha dichiarato: “Sono pieno di gioia nel vedere all’opera una squadra di professionisti legati da un comune denominatore, l’amore per la danza sportiva. E’ con questo nuovo spirito che ci accingiamo a fare del nostro meglio nell’interesse della Fids nel nostro mandato”