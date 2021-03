Farmaciamato.it: i vantaggi della farmacia online

In collaborazione con Farmaciamato.it

Le restrizioni dovute alla pandemia da Covid hanno fatto registrare un vero e proprio boom dell’uso dell’e-commerce. Le abitudini dei consumatori italiani sono radicalmente cambiate ed ora si ricorre sempre più agli acquisti online: secondo il consorzio Netcomm, negli ultimi 12 mesi oltre il 35% dei consumatori ha deciso di acquistare sul web prodotti che prima della pandemia era solito acquistare in un negozio fisico.



Tra i settori che maggiormente hanno visto incrementare il proprio business, dopo il campo della moda, ci sono gli e-commerce di farmacie online, che hanno registrato una significativa accelerata digital, resa possibile da diversi fattori che hanno spinto i consumatori a preferire gli acquisti online a quelli in negozio fisico. E le farmacie che già prima della pandemia avevano un proprio e-commerce, hanno potuto cogliere una preziosa opportunità offrendo ai propri clienti una valida alternativa in un periodo così delicato.

Farmacie online: l’importanza di avere un e-commerce



Già prima del Covid la trasformazione digitale di una farmacia non era più considerata un fattore opzionale, ma una necessità per rimanere competitivi sul mercato, con una mirata e valida strategia di digital marketing.



Tra le farmacie che avevano anticipato i tempi e che sono sul web già da anni, menzioniamo www.farmaciamato.it che, forte della decennale esperienza della farmacia fisica situata in provincia di Milano, offre un ampio assortimento di oltre 15 mila prodotti: dai farmaci, ai prodotti per la cura del corpo, agli integratori fino agli omeopatici e ai rimedi naturali. Anche l’utente meno esperto potrà navigare in tutta comodità da casa grazie ad un’interfaccia chiara ed efficace: consultare e selezionare i prodotti di cui si ha bisogno è semplice e intuitivo. Ogni prodotto presenta la propria foto e un’accurata scheda descrittiva che ne evidenzia tutte le caratteristiche e fa sostanzialmente le veci del classico bugiardino.

Perché acquistare sulle farmacie online?



Sono molti i vantaggi per chi sceglie di acquistare farmaci e parafarmaci sugli e-commerce. Innanzitutto, in questo periodo in cui è di fondamentale importanza mantenere il distanziamento sociale ed evitare di esporsi ad un eccessivo contatto con l’esterno, il web è visto come una delle soluzioni più sicure dalla maggioranza degli italiani.



Inoltre, su Farmaciamato.it è possibile contare su assortimenti ampi e prezzi e promozioni vantaggiose che non si troverebbero al di fuori del web. In più, la possibilità di consultare e confrontare le recensioni e le opinioni degli altri utenti potrà essere d’aiuto per la scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze. E ancora: un team di esperti sempre al servizio del cliente in ogni fase di acquisto e la possibilità di ricevere gli ordini entro due giorni lavorativi, completano l’offerta online di Farmacia Amato.