Elena Faggi – Che ne so (testo e video) Nuove Proposte Sanremo 2021

Elena Faggi con Che ne so tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Elena Faggi – Che ne so (testo)

Questo cielo toglie il fiato

Questo cielo è innamorato

Ma il tramonto dura troppo poco

Mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Ma trova un buon pretesto

Per andare via presto

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

Guarda come perdo tempo

A pensarti ogni momento

Quando molto probabilmente

A te neanche passo per la mente

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Fingiti diverso

Innamorato perso

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Forse è vero

Forse è vero che ci spero

Che si avveri quel che mi dicevi ieri

E mi faccio film mentali

Forse troppi, forse vani

Ma è così

Così sarà domani

Dimmi “è così”

Così sarà domani

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po’

Forse no

Non lo so

Forse un po’

Forse no

Che ne so

