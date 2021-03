Domenica In: la puntata dall’Ariston

Domenica In, in onda domenica 7 marzo, trasmetterò in diretta eccezionale dal Teatro Ariston di Sanremo e condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Una puntata speciale dedicata alla 71^ edizione del ‘Festival di Sanremo’ e in onda straordinariamente dalle ore 15.30 alle ore 20.

Oltre quattro ore di diretta che racconteranno la settimana del Festival condotta da Amadeus con la partecipazione di Rosario Fiorello a poche ore dalla finale.

Presente a ‘Domenica In – Speciale Sanremo’ il vincitore e tutto il cast dei cantanti che hanno preso parte a questa edizione.

Non solo, interverrà nel corso della puntata anche Achille Lauro con un quadro speciale realizzato appositamente per Mara Venier dal titolo ‘Marilù’ e il vincitore della categoria giovani Gaudiano.

In studio a commentare i protagonisti della kermesse saranno presenti Cristiano Malgioglio, Giovanna Botteri, Pino Strabioli, Roberto Poletti, Francesca Barra e Claudio Santamaria.

Vincenzo De Lucia intratterrà il pubblico con ironia attraverso un’imitazione straordinaria della grande Ornella Vanoni.

In studio anche l’attrice Tecla Insolia per presentare la fiction Rai ‘La bambina che non voleva cantare’.



Non mancherà lo spazio di attualità che Mara Venier conduce ogni domenica e dedicato, come di consueto, alla Campagna di Vaccinazione nel nostro Paese; in collegamento il Prof. Bassetti e Irama in gara a quest’ultimo ‘Festival di Sanremo’ come testimonianza riguardo il Covid-19.