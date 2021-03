Decreto Sostegno 2021, bozza: ecco stanziamenti per turismo e cultura

Secondo la bozza del decreto Sostegno 2021, in arrivo quasi un miliardo di euro complessivi per musei, attività site nei centri storici, ma anche fiere e catering, tra le altre. Sono questi, a quanto apprende l’Adnkronos, gli stanziamenti previsti in una bozza del dl al centro del confronto, ora terminato, tra governo e maggioranza.

Nel dettaglio sarebbero in arrivo 400 milioni fondo musei ed altri 100 per il comparto del turismo. Il dl prevede inoltre la destinazione di 100 milioni di euro al settore delle fiere e congressuale; 100 milioni a sostegno del commercio nei centri storici; 150 milioni per il comparto delle fiere internazionali e 100 milioni per il settore del catering, messo in ginocchio per le restrizioni dei lockdown. Sul tavolo anche una proposta destinare 100 mln di euro per il terzo settore e altri 100 mln per i lavoratori fragili.