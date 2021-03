Davide Shorty – Regina (testo e video) Nuove proposte Sanremo 2021

Davide Shorty con Regina in gara al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove proposte.

Camminami di fronte

Così mi fai seguire le tue forme con lo sguardo

Guarda, c’è una casa all’orizzonte

E noi ci urliamo in faccia alla stazione singhiozzando

Entrambi con un ego enorme che ci mette in imbarazzo

Per sentirsi più al sicuro dal primo piano di un palazzo

Ed io ti amo, te lo giuro, infatti a volte sono pazzo

Se la testa ti va in fumo quando ti manca lo spazio

Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria (Oh oh)

Cos’è sto sguardo? Mi sembra quasi un rimprovero

Sono sempre il solito, a volte neanch’io mi tollero

Navigo la mente per frasi con senso logico

Panico come un coltello stretto dal manico

Trami e poi mi ami, mi chiedi se mai io sparirò

Mani nelle mani e come Dani adesso salirò

Sei nei miei piani e sai che ogni promessa è un debito

Anima latina, regina con regno a seguito

E inoltre una corona, hai pur bisogno di un palazzo

E a volte se ti senti sola e la tua vita è un po uno strazio

Se la cosa ti consola, io ti sono sempre accanto

Dentro questa vita nuova che ha l’odore di un abbraccio

Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria

Aria, aria, oh oh

Questa pioggia è così fina che quasi non la senti

La strada è una piscina e quando meno te lo aspetti tu

Diventi una bambina con due genitori assenti

Ma ritorni una regina con il sole tra i capelli

Aria, tu diventi aria (Oh oh)