“Paradiso terrestre”: Daniele Di Lorenzo fa sognare tutti via Zoom dal Mapango beach in Kenya

Avete visto che Paradiso terrestre? Il Mapango beach club, a Watamu, in Kenya. E’ lì che Daniele Di Lorenzo, famoso produttore in tutto il mondo, sta investendo. In pratica – dopo una diretta in collegamento Zoom con RTL1025 News – mostra le immagini esclusive della location. Che si candida a diventare un resort di lusso, ma accessibile a tutti. Ovviamente, in queste ore, Di Lorenzo si trova in Kenya. In collegamento ha presentato Rolando, italiano originario di Brescia, che da molti anni vive a Watamu.

Molti vip, alla notizia dell’apertura della struttura (probabilmente a luglio) hanno già chiesto informazioni di ogni tipo. Il villaggio si trova a 6 ore circa di aereo da Roma e potrebbe essere un posto ambito da molti personaggi del Jetset italiano e non solo, visto che Di Lorenzo è quotatissimo come produttore in tutto il mondo.

La trattativa per il Mapango, da rumors, sarebbe iniziata alcuni mesi fa quando Di Lorenzo è volato per la prima volta in Kenya. Pare che si sia innamorato subito della struttura e abbia deciso di investirci. Da indiscrezioni, sembra che presto diventerà un vero gioiello che potrebbe far il pieno di turisti. In un momento in cui è vietato viaggiare, però, Di Lorenzo fa sognare tutti tramite zoom mostrando le bellezze di questa location. Sembra una cartolina. Ma è tutta realtà: spiagge coralline, acqua limpida, palme. Buon cibo (piatti italiani).