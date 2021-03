Maphango beach, così Daniele Di Lorenzo incanta il Kenya

Un posto paradisiaco. Daniele Di Lorenzo – famoso produttore televisivo e cinematografico – è pronto a stupire tutti. Da pochi giorni è volato in Kenya. Ed ecco il prime foto del Maphango beach club, che ha praticamente rimesso al mondo. Le prime spifferate erano giunte alle nostre orecchie alcuni mesi fa.

Avere visto questa foto? Beh, è per davvero un posto da urlo. Un Paradiso a due passi dall’Italia: ad appena 4 ore circa di aereo. Sembra che tutto sia pronto: il produttore, già nei mesi scorsi, aveva raggiunto il Kenya per portare avanti la trattativa. Che sarebbe andata a buon fine. Si tratta di un posto esclusivo a Watamu, piccola città le cui spiagge coralline fanno sognare tutti.

Molti vip, dalle notizie in nostro possesso, avrebbero contattato Di Lorenzo per partecipare all’inaugurazione della struttura, che si candida ad essere una delle più lussuose nel Pianeta. Infatti, dalle foto che ci giugno, si tratta di una vera oasi di pace, immersa nella vegetazione e con una spiaggia cristallina. Un posto davvero paradisiaco, che dalle prime foto sta facendo “gola” a molti personaggi del Jetset.

Di Lorenzo, infatti, sembra che abbia ricevuto decine di telefonate in queste ultime ore. Al momento, però, il famoso produttore non parla. Silenzio assoluto. In Kenya, ci dice una fonte segreta, è al lavoro giorno e notte per organizzare al meglio questa struttura. Intanto, dall’Italia e non solo si continua a sognare. Che è lecito. Soprattutto in questi giorni cosi difficili per tutti.