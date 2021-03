Covid Veneto, Zaia: “Stop a vaccinazioni, dosi non arrivate”

Il Veneto sospende la somministrazione dei vaccini anti Covid. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Luca Zaia.

“Noi che al momento siamo primi per vaccinazioni, ne facciamo 35 mila al giorno, annunciamo che sospendiamo le vaccinazioni, a parte qualche richiamo. I vaccini non sono arrivati, quindi la macchina perfetta che abbiamo messo in piedi con modelli di accesso rapido, diretto, senza prenotazione in questo momento non riusciamo a garantirla, perché non abbiamo la materia prima. Ieri ci sono arrivati 83 mila dosi di Pfizer, considerando che facciamo 35mila vaccini al giorno, è chiaro che in un paio di giorni li esauriamo”, ha detto Zaia durante War Room, il format web di Enrico Cisnetto dove era ospite con Stefano Bonaccini.