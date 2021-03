Covid Veneto, oggi 2.317 contagi e 35 morti: bollettino 31 marzo

Sono 2.317 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 31 marzo. Registrati inoltre altri 35 morti. 43mila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (con un’incidenza del 5,28%). Crescono i ricoveri negli ospedali: 45 in più per le aree non critiche, mentre sono 3 i ricoverati in meno nelle terapie intensive, per un totale di 2.241 posti letto ad oggi occupati da pazienti covid. I decessi registrati dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono in totale 10.625.