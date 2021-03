Covid Veneto, 1.608 nuovi contagi e 29 morti: bollettino

Sono 1.608 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti. A fare il punto sui nuovi casi nella Regione, è il governatore Luca Zaia.

“In Veneto oggi abbiamo registrato 1.608 nuovi positivi con un’incidenza del 3,71% e, purtroppo, altri 29 decessi per un totale di oltre 10mila vittime dall’inizio dell’epidemia”, ha spiegato nel corso del punto stampa. “Questo incremento dei contagi non è una preoccupazione da poco, sale di giorno in giorno stiamo quindi affrontando una nuova ondata partendo da una base di 1.500 pazienti ricoverati negli ospedali. E se ci fosse l’ondata come quella di dicembre arriveremmo a 5mila pazienti ricoverati, non possiamo permetterci di riempire gli ospedali perché così non riusciremmo a curare tutti”, ha avvertito il presidente del Veneto.