Covid Valle d’Aosta oggi, 30 nuovi contagi: 8 marzo

Sono 30 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri non è stato registrato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 54 tamponi per un totale di 80.483 test e 45.355 persone sottoposte ad analisi. Da inizio pandemia ci sono stati 8.151 positivi e 417 decessi nella Regione. I guariti sono stati 7.533, sei in più rispetto a ieri.