Covid Valle d’Aosta, oggi 27 contagi e 1 morto: bollettino 29 marzo

Sono 27 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 29 marzo, secondo il bollettino della regione. La tabella con i dati fa riferimento ad un decesso. I casi positivi attuali sono 842, + 22 rispetto a ieri, di cui 38 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 795 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono 7839, + 4 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino a oggi e di 92.907, + 161, di cui 12.298 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi di persone positive al Covid registrati in Val d’Aosta sono 421.