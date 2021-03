Covid Valle d’Aosta, oggi 15 nuovi contagi: bollettino 5 marzo

Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino reso noto oggi, 5 marzo. Da ieri non c’è stato alcun morto. Da inizio pandemia i casi positivi totali salgono così a 8098, quelli attuali sono, invece, 171, tre in più rispetto a ieri, di cui dieci ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 159 in isolamento domiciliare.

I guariti a oggi sono 7511, 12 in più rispetto a ieri, mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 79.061, 316 in più su ieri, di cui 3784 processati con test antigienico rapido.