Covid Valle d’Aosta, 63 contagi e nessun morto: bollettino 19 marzo

Sono 63 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 19 marzo, secondo il bollettino della regione. Non vengono segnalati decessi nelle ultime 24 ore.

I casi positivi attuali sono 453, + 55 rispetto a ieri, di cui 24 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 427 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7642, + 8 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 86.323, + 492 rispetto a ieri, di cui 8010 processati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia i decessi per Covid in Valle d’Aosta sono 419.