Covid Valle d’Aosta, 33 contagi e nessun morto: bollettino 11 marzo

Nessun decesso e 33 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta che, secondo quanto rilevato dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione, portano il totale complessivo delle persone risultate positive al Coronavirus da inizio pandemia a 8.212.

I casi positivi attuali sono 230, più 22 rispetto a ieri, di cui 12 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 216 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7.565 (+11 rispetto a ieri). I tamponi fino ad ora eseguiti sono 82.090, + 543 rispetto a ieri, di cui 5.449 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio epidemia in Valle d’Aosta sono complessivamente 417.