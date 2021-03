Covid, Speranza: “Mascherine in commercio in Italia sono sicure”

Quelle in commercio in Italia sono mascherine anti covid sicure. Lo ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, rispondendo alle domande nella conferenza stampa di presentazione dei punti principali dell’ultimo Dpcm varato. “Per le mascherine – ha detto – il procedimento autorizzativo oggi vigente in Italia è molto rigoroso e prevede, per una parte di queste mascherine, il ruolo fondamentale dell’Istituto superiore di sanità e, per un’altra parte, il ruolo essenziale dell’Inail. Quindi io mi sento di dire con assoluta sicurezza che i controlli e le verifiche che vengono fatti sono fatti con la massima attenzione e che le mascherine in commercio sul nostro territorio nazionale sono mascherine sicure”.