Covid Sicilia, oggi boom contagi dopo caso dati falsi

E’ boom di nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia nel bollettino di oggi, 31 marzo. Dopo la mancata comunicazione dei dati di ieri, seguita all’inchiesta della procura di Trapani sui dati falsi diffusi dall’assessorato regionale alla Salute, la Sicilia registra 2.904 nuovi casi di Covid 19 in 48 ore. Sono invece 21 i morti e 380 i pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola ci sono 19.920 positivi – 2.530 in più in due giorni – e di questi 891 sono ricoverati in regime ordinario, 140 in terapia intensiva e 18.889 in isolamento domiciliare.