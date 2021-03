Covid Sardegna, oggi 211 contagi e un morto: bollettino

Sono 211 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 25 marzo. Da ieri è stato registrato un morto. Sono stati fatti 3.546 test nelle ultime 24 ore. Sono stabili a 173 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 27 i pazienti in terapia intensiva, uno in più da ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.160. I guariti sono in tutto 29.177 (+79), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono al momento 185. Sul territorio dei 43.941 casi positivi complessivamente accertati, 10.956 (+50) sono a Cagliari, 6.938 (+31) nel Sud Sardegna, 3.623 (+27) a Oristano, 8.621 (+34) a Nuoro e 13.803 (+69) a Sassari.