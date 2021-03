Covid Sardegna, oggi 121 contagi e 1 morto: bollettino 18 marzo

Sono 121 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo il bollettino di oggi, 18 marzo. Registrata inoltre una vittima. Sale al 3% il tasso di positività al Covid 19 nella Regione: l’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale registra 121 nuovi casi, un decesso e 3.631 test in più eseguiti. In ospedale sono ricoverati 170 pazienti (+7), 28 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.615, 311 quelle in più guarite. Sono 42.845 i casi positivi complessivamente accertati.